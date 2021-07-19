疫情三級警戒，升高市場對創作者筆電和高效電競筆電的需求，微星(2377)和技嘉(2376)今天相繼發布新品，微星推出Creator Z16創作者筆電；而技嘉則是推出旗艦款專業電競筆電鷹皇AORUS 17X，並僅在限定國家限量販售。

微星6月業績仍繳出穩健的成績單，單月營收155.7億元創同期新高紀錄，年增率13%；技嘉6月營收91.34億元，年增28%。上半年微星營收合計為943.27億元，而技嘉H1營收為601.5億元，各別年增率分別為47.7%和57.7%。

微星Creator Z16創作者筆電，最高搭載最新第11代Intel Core i9 處理器，相較於前一代處理器，能帶來高達40%的效能提升。配備8核心、雙核心渦輪加速頻率最高可達4.6GHz。搭配NVIDIA GeForce RTX 3060顯示卡，高效的CPU與GPU組合，能大幅提升3D及多媒體創作的工作效率，為分秒必爭的創作工作者帶來更大的效益。

Creator Z16採用16:10黃金比例的螢幕設計，相較於16:9，16:10能帶來增加11%的視覺空間，在使用Adobe應用程式時能完整瀏覽工作區域與時間軸，提供更完整的觀看畫面、提升工作效率和產值。Creator Z16亦提供觸控面板規格，讓操作更直覺、隨時揮灑靈感。

技嘉鷹皇AORUS 17X繼承戰鬥機、超跑以及火鳳凰的設計概念，在一片輕薄機海中逆勢增加機身空間，再透過獨家WINDFORCE Infinity散熱設計配備解熱神器-超導熱板(Vapor Chamber)，整體散熱效能提升37%，完整發揮可超頻的i9-11980HK 以及最大功率高達165瓦的頂級RTX 3080極限效能。在遊戲體驗上，AORUS與世界最大微動開關製造商歐姆龍合作開發的機械式鍵盤筆電，擁有絕佳的青軸手感、極短1.6mm觸發鍵程以及全防鬼RGB背光鍵盤，搭配17.3吋極窄邊框300Hz高更新電競面板，此外，更內建2.1聲道喇叭與ESS Sabre DAC，強調高解析無耗損好音質與環繞筆電的氣氛燈結合，帶來獨特沉浸式體驗。