針對日亞化19日所發布之有關於德國程序的新聞稿，億光(2393)表示程序仍在進行中，並非最終判決，億光相信最終將得到有利的判決。

日亞化學工業株式會社(以下簡稱「日亞」)於杜塞道夫法院(Dusseldorf District Court)，根據該法院前確認WOFI(WOFI Leuchten Wortmann &Filz GmbH)侵害日亞YAG專利EP 936 682(DE 697 02 929)的確定判決(案號4b O 132/16)，對WOFI提起損害賠償程序。WOFI是居家照明產品的製造商，也是億光(2393)德國子公司。

WOFI先前主張此案損害賠償的範圍應該限於確定判決中明確述及的12種產品，並且拒絕提出其它種類產品的帳冊資料，日亞則針對WOFI拒絕提出帳冊之行為提起執行程序並經法院認可日亞的法律主張，WOFI之後提出共計184種產品的帳冊資料。日亞認為，此案合理的賠償數額應為450萬歐元(約台幣1.49億元)，前述金額是根據WOFI就其184種產品所提交的帳冊資料而計算。由於WOFI否認該賠償數額，日亞已針對WOFI提起法院程序。

億光強調，日亞化專利過期，上述案件也對現有產品毫無影響。公司尊重知識產權之一貫立場，並全力捍衛客戶及股東權益。

億光表示，已於美國、澳洲、大陸及台灣等地區針對日亞化YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決：

1.美國最高法院(Supreme Court of the United States)判定日亞化美國專利US5998925與US7531960所主張之權利項無效。

2.澳洲高等法院(High Court of Australia)判定日亞化澳洲專利AU720234所主張之權利項無效。

3.大陸最高人民法院(China Supreme People’s Court)判定日亞化大陸專利CN200610095837.4全部權利項無效。

4.台灣最高行政法院(Taiwan Supreme Administrative Court)判定日亞化台灣專利TW383508全部權利項無效。