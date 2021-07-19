為補足弱勢家庭學童居家線上學習的基礎設施，光磊醫療公益基金會在縣議員吳旭智的引介下，19日捐贈25台電腦給新竹縣偏鄉學校，並由台灣電動車發展促進協會協助載運分送，共同讓愛心傳遞到社會每個角落。

光磊醫療公益基金會在新竹縣教網中心捐贈的25台電腦，由教育處長楊郡慈代表接受，將優先提供給偏遠地區學校使用，期盼在教育數位轉型時刻，盡可能縮小城鄉教育資源的落差。

吳旭智表示，疫情三級警戒加速居家學習與工作基礎設施的需求，政府未能即時照顧的地方，感謝光磊醫療公益基金會出面幫忙，幫助弱勢學童學習不至於在數位轉型的浪潮下「掉隊」。

吳旭智並說，雖然目前台灣疫情看來已經趨緩，接下來即將恢復常態，但這次疫情改變了很多觀念，未來在教育上，絕對是實體跟虛擬整合與運用，因此，電腦、平板等資訊設備，未來國中小校園及孩童們將會持續有龐大需求，希望更多企業一起來協助學童們的資訊設備。

光磊醫療公益基金會常務董事李國光說，該基金會不只關懷孩子的受教權，6月也捐助22台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）、2000組防疫箱等醫療物資給各大醫療院所，期望幫助台灣盡快度過疫情難關，善盡企業社會責任。