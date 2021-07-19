阿Sa（右）佩服惠英紅的好演技。（華映娛樂提供）

愛情電影《感動她77次》是香港賣座電影《原諒他77次》的續篇作品，第一集引發香港許多情侶的熱烈回響，集合電影原班人馬再拍續集，由鬼才導演邱禮濤執導，李敏編劇，天后蔡卓妍（阿Sa）、帥哥周柏豪及金馬影后惠英紅共同演出。

其中惠英紅一改《血觀音》中精明犀利的面貌，化身成傳統溫柔的媽媽，一心只為家庭而活，這集更將面對生老病死的生命議題，一場告知女兒阿Sa自己生病的戲，展現影后級演技，一個眼神便讓阿Sa狂哭不止，感染力十足。

香港電影《原諒他77次》原定在台灣6月初上映，但因遇到疫情延後二個月，確定於8月13日情人節檔上映。金馬影后惠英紅在電影中扮演蔡卓妍（阿Sa）的媽媽，個性保守傳統，只為了家庭和女兒而活，但老公性格粗暴，為了維持完整的家，所有委屈只能往肚裡吞。而在續集《感動她77次》中，老公過世，境遇開始轉變，惠英紅笑說：「編劇竟然讓這樣的媽媽遇到分離40年的初戀情人，人都60歲了，如何面對初戀情人，我也好奇會怎麼演呢！」最有趣的是，前後兩集的老公和初戀情人都由鄭丹瑞扮演，她說：「我和旦哥（鄭丹瑞）在上一集扮夫妻，雖然感情不太好，但香港觀眾很喜歡我們這樣的搭配，導演這集安排我找老公都特別找個和初戀情人長相相似的，好再讓旦哥回來演出。」

除了遇到初戀情人，惠英紅在片中還發現自己得了癌症，一場阿Sa得知媽媽病情，母女抱頭痛哭的戲碼，阿Sa直呼佩服惠英紅的好演技，讓這場戲不但順利拍完，還非常感人，她說：「紅姊的演技真的厲害，深深的打動我，我本來還在思考得知壞消息後，我需要立刻哭出來嗎？沒想到，一開機，我一對到紅姊的眼睛，那個眼神太打動人了，我的眼淚立刻流了下來，演到後來還大爆哭，導演喊卡後，我還哭到停不下來，成為我拍《感動她77次》最難忘的一場戲。」

惠英紅表示與邱禮濤導演認識很久，所以合作起來很有默契和信任感，演得非常開心，她回憶說：「我們在邵氏年代拍戲就認識了，那時收工會一起打球、吃飯、聊天，我覺得他對社會的觀察很敏銳，不只能拍《人肉叉燒包》，動作片、愛情片全都可以。」惠英紅讚美邱禮濤是個與時俱進的導演，「拍愛情片一定要能讓現代的年輕人接受，否則他們一定看不下去的，導演完全沒有和時代脫節，才能拍出好作品啊！」