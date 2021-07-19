台中市衛生局長曾梓展公布家教男匡列採檢人數與結果。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中30歲確診家教男（案15385）爽玩雙北後回台中連續多日在6家旅店進行人與人連結，因隱匿足跡被將被開罰最高30萬元罰鍰，台中市衛生局持續疫調，也公布他7月1日搭普悠碼回台中車次座位，另新增匡列5名計程車司機採檢，衛生局長曾梓展強調，日前匡列者除1人在外縣市，確診者3人，餘PCR皆為陰性。

台中市5月12日爆出家教男確診，會揪出其感染確診起源於曾到台中新光三越逛街買名牌留下足跡的彰化海鮮小開（案15341），因倆人有連結被匡列採檢確診，家教男CT值29.1，中市衛生局和彰化衛生局研判，其感染較久，恐為家教男傳給海鮮小開。

家教男確診後一開始並無公共場域足跡，只匡列3名接觸者，這其中就揪出為他搬家的北區27歲男子（案15428）在7月13日確診，但疫調人員透過警政協尋加上簡訊實聯制資訊，擴大往前匡列接觸者也訝然發現，他在6月底曾至雙北11區活動，至少與3人有連結；返回台中後更在中市6家旅店和至少5人進行人與人的連結，再揪出彰化屏東出差的創投男（案15479）確診。

針對該案，曾梓展19日也公布其7月1日從台北返回台中搭乘台鐵203車次普悠瑪，下午3點45分返回台中，座位7車52號；且透過實聯制也新增匡列5名計程車司機緊急採檢，累計匡列66位，目前除1人為外縣市，餘台中市可以掌握者含搬家男確診外，皆為陰性。

他也強調，媒體報導家教男一度疫調過程中隱匿不實，還聲稱自己是去飯店洗澡，才讓衛生局決定重罰，曾梓展坦承，該確診者疫調過程隱匿不實，造成疫調困難，因此市府將依《傳染病防治法》開罰6至30萬元。