李明璁曾主持節目《我在市場待了一整天》，獲得金鐘獎生活風格節目獎、年度節目創新獎。最近李明璁剛去施打完疫苗，身體卻持續發燒、全身痠痛，最後半夜去到醫院就醫，在二輪驗血結果和斷層掃描，身體的狀況逐漸穩定，他也呼籲民眾接種過後，需要多留意自身身體的狀態。

李明璁昨（18日）在臉書上分享接種疫苗的歷程：「打完AZ疫苗後，整夜難熬，沒想到反應這麼激烈，一直發燒在38.5度全身痠痛，血氧正常，比較恐怖的是BPM（每分鐘心跳的次數）高過於100－110之間，幾乎無法入睡，普拿疼吃了，希望這已是最不舒服的高峰。」李明璁施打AZ疫苗過了36小時仍高燒不退，只好半夜急診就醫，過程中心情難免忐忑。

李明璁今（19日）在臉書上表示：「非常謝謝大家的關心，三更半夜不斷湧入的溫暖祝福與專業意見!燒了40小時後終於降溫，心跳也從BPM120恢復到正常70左右，醫生朋友説：『應該是發炎反應過強，機率較罕見，但總是有可能』」昨天去到醫院急診過後，他的身體狀態逐漸恢復，讓他逐漸開始放鬆心情。

李明璁表示：「這個親身體驗告訴大家的經驗事實，是希望打完疫苗要留意身體變化、若有需要就尋求醫診，絶對不是什麼恐怖喔不要打，千萬別搞錯方向。」希望大家在施打疫苗過後，要多留意自己的身體狀況，若有任何的不舒適，請立刻就醫看診。