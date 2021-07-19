《TOKYO MER 行動急診室》災害場面力求真實。（friDay影音提供）

日劇夏季檔收視冠軍《TOKYO MER 行動急診室》，不但異軍突起扛住TBS電視台「日曜劇場」招牌，更讓男主角鈴木亮平由黑翻紅，昨晚（18日）播出第三集，收視率再衝14.4％新高（第一集14.1％、第二集14.3％），劇中飾演護理師的菜菜緒，巾幗不讓鬚眉的英勇表現登上推特熱搜關鍵字，有網友甚至大讚「這集根本太神！」

春季檔因為《戀愛漫畫家》收視失利，鈴木亮平轉戰夏季檔扛下TBS黃金時段重任，由於該時段幾乎部部都是話題作，這一年來無論《半澤直樹》、《天國與地獄》甚至引發熱烈討論的《東大特訓班2》均創下超高收視數字，他率領賀來賢人、要潤、中條彩未、菜菜緒、小手伸也、佐野勇斗、仲里依紗以及石田百合子等演技派群星闖出一片天，以全新醫療劇打響名號，而菜菜緒在第三集不畏惡徒勇敢對抗的模樣，充滿氣勢的演技被推特網友紛紛讚「實在太帥氣了！」、「糟糕落淚了，太感動啦」，更有人表示「這根本是一部電影的份量，哭到不行」。

菜菜緒表現精彩，鈴木亮平在第三集播出前於社群網站發文，預告「今天無論是誰都絕對迷上菜菜緒飾演的護理師」，更為與疫情奮鬥的醫護打氣寫道「今晚這集要特別獻給所有無論日夜都在奮鬥的護理師們，以及必須兼顧育兒和工作的家長們」，而每集為醫護加油所製作的不同的片頭，以及最後搭配主題曲的片尾，都滿是現實生活奮鬥的醫護身影。

第三集暫時撇開「東京都知事 赤塚梓」石田百合子與「厚生勞動大臣 白金真理子」渡邊真起子的「紅白」政治角力，取而代之的是醫護與警察對於「救人」這件事的摩擦，可以看到「TOKYO MER」不畏險境只為搶救生命的過程，雖然已經超乎現實，但精彩程度全程零尿點。而在《半澤直樹》飾演外號「平板電腦福山」的山田純大，則以「SIT」警察特殊事件搜查隊長身份，保護鈴木亮平一行人救援贏得尊敬之外，最後的舉動更惹哭電視機前廣大觀眾。

本劇由《天才主廚餐廳》編劇黑岩勉所打造，TBS電視台更是砸下重金製作，災害場面力求真實，而負責監製劇中的行動急診室醫療車「TOKYO MER （TOKYO Mobile Emergency Room）」的醫師強調，「如果真的能有這台行動急診室的話，勢必能夠有更理想的急救醫療環境。」《TOKYO MER 行動急診室》於每週一晚間九點在friDay影音同期更新，相關詳情可洽friDay影音app或官方臉書。