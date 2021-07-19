全民防疫，居家時間已近達兩個月，不少民眾反應居家辦公反而壓力更大，由於上下班時間模糊，每當訊息、電話響起就產生焦慮，長期下來失眠問題更加嚴重。輔大醫院副院長劉志光提醒，民眾可使用台大李明濱教授做的「心情溫度計」來檢測心理健康程度，若情緒困擾嚴重，要盡快求診身心科。

劉志光表示，現在多數民眾都宅在家，確實會產生一些問題，第一、跟人的相處降低了，本來可以見面，現在多半宅在家追劇。第二、活動量降低，許多荷爾蒙都來自運動取得，自然會影響情緒，造成心理方面的困擾，這也是目前精神科常被諮詢的問題。

劉志光提醒，焦慮、憂鬱除了心理的不愉快，甚至會造成頭痛、心悸、胃食道逆流等症狀，建議民眾在家多做些健康操或打掃環境等家事，多用視訊方式跟家人朋友聊天，若居家附近人口不密集，仍可以視情況出門散步，同樣可以紓解心中壓力。

心情溫度計，時刻檢測情緒困擾。(圖/劉志光副院長提供)

PS.心情溫度計使用說明：

1.圈選最近一周（含今天）各項困擾的程度

2.第一至五題總分

A.0～5：身心狀況良好。

B.6～9：輕度困擾，建議找家人或朋友談談，抒發情緒。

C.10～14：中度情緒困擾，建議尋求專業心理諮詢。

D.15以上：重度情緒困擾，建議轉介精神科治療。

3.自殺傾向附加題，若前5題總分小於6分，但本題為2分以上時，建議立即至精神科就診。 (賴韻如/台北報導)

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