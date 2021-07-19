苗栗縣18日無新增確診案例。苗栗縣政府將從7月23至29日訂為全縣接種日，將設立7座大型接種站，全力替第3輪登記施打疫苗意願的民眾接種，第3輪疫苗意願登記，共有178855人登記，其中登記AZ疫苗為10605人，佔總登記人數6％。莫德納疫苗為85332人，佔46％至於同時登記AZ及莫德納者為87847人，佔總登記人數48％。

苗栗縣至19日上獲撥疫苗數共111100劑，截至7月18日止累計接種9萬7226人次，疫苗覆蓋率21.09％。

根據中央疫情指揮中心指示，自即日起除第1類、機組人員及孕婦等對象以外，第2及第3類對象於接種第一劑莫德納疫苗後滿28天，就可接種第2劑。苗栗縣尚剩餘莫德納疫苗，依據中央政策將置放苗栗縣合約13家醫院，供上列對象使用，數量有限，請符合對象逕洽醫院預約接種或至預約平台先行登記。

苗栗縣政府表示，截至7月19日中午12點，苗栗縣第三輪意願登記完成總人數為178855人，其中分別登記AZ疫苗為10605人，佔總登記人數6％。莫德納疫苗為85332人，佔總登記人數46％。同時登記AZ及莫德納疫苗者為87847人，佔總登記人數48％。

苗栗縣長徐縣長耀昌表示，為加速第三輪接種疫苗速度，凡於7月20-22日三天收到簡訊通知者，務必記得登記預約施打時間及地點。7月23至29日為接種日，為方便縣民鄉親接種疫苗，苗栗縣政府衛生局廣設接種站，包括18鄉鎮市衛生所、13家合約醫院、34家合約診所及7個大型接種站，包括苗栗市文華國小、公館國小、竹南鎮照南國小、頭份國中、頭份東北角餐廳、通霄國中、後龍維真國中等，請未預約的民眾勿到現場排隊，因為有平台登記預約中央才有配發疫苗。呼籲鄉親盡早接種疫苗，提高疫苗接種涵蓋率，提升群體保護力。