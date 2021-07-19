2014年曾在韓國以女團「M.O.A 」正式出道的甜心成員果凍，擁有高顏值、好歌喉、精湛舞藝，最近加入Up直播受到矚目，雖有酸民揶揄她混不下去才淪為直播主，可她心情不受影響，樂觀表示：「我天生個性比較正面，天不怕地不怕，沒什麼事情來限制自己，把自己決定的事做好，努力全力以赴！」還在直播中分享當年在韓出道的秘辛，揭露曾被逼整容、陪酒的暗黑潛規則。

果凍回憶8年前在女團「M.O.A」點滴，吐露在韓國當練習生真的非常辛苦，從清晨就得起床一路訓練到半夜，不僅手機通訊得長時間被沒收管理，在公共使用空間教室、宿舍等都會被監視器全程監看舉止。

果凍加入直播平台，大聊在韓出道的故事。（圖／Up直播提供）

果凍當時雖認真受訓拚出道，但心繫在台灣已經癌末的爸爸，她流淚回憶，爸爸一直是支持她去韓國發展的，生前更曾承諾「等爸爸身體好，再飛去韓國看你」，後期爸爸病況危急，她更趁著室友把關狀況下，硬是逃出宿舍飛回台北，那次也讓她順利見到爸爸最後一面，來得及獻上新專輯給爸爸，但終究是天人永隔，回到韓國繼續演出。她謹記爸爸生前叮嚀在心，「只要是對的事情，就放手去做！成功也好失敗也好，要對自己負責任」。

至於在韓國當藝人是否有必做的潛規則，或是否得整形？果凍笑答，出道前曾被經紀人帶去見老闆，當時老闆看了她一眼就下令，額頭、鼻子、下巴這三個部位都得動刀改造，要變成所謂的「韓國美人」才出道，她當下嚇傻了，幸好後來髮型師經過改造，把頭髮剪成妹妹頭瀏海改變了整個臉型，最終她只妥協在鼻子注射玻尿酸而已。

果凍對於演藝事業依舊相當有規劃。（圖／Up直播提供）

至於潛規則？她透露曾與學員們被老闆帶去應酬，那晚只知道對方是一位大老闆，她們整晚一直輪著與對方敬酒，最後被灌酒醉翻，全員醉倒，隔天醒來都不知道自己是如何回到宿舍的，意外淪為「陪酒妹」，果凍事後衝到公司與經紀人對質，直嗆：「你不是説在韓國你要保護我嗎！怎麼帶我去那麼危險的場子！」而女團發展結束後，她就回到台北繼續從事幕後相關工作，期許未來有機會發行韓文單曲。