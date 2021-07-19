南韓股市周一收跌。由於通膨壓力加劇以及新冠病例激增，壓低了市場風險偏好，主要的科技大型股下滑，拉低了大盤表現。韓元和基準債券殖利率皆下跌。

周一南韓KOSPI指數收跌32.87點或1.0%，為3244.04點，為7月9日以來最低收盤水準。交易量為中等，約為11億股，約合12.6兆韓元(約110億美元)。外資淨賣4540億韓元(約3.97億美元)。

許多國家，特別是亞洲國家開始全力遏止傳染力更高的Delta病毒(印度變種)。在南韓國內，政府對於私人集會的限制開始擴大到大首爾生活圈以外的地區。

247名韓國船員在非洲附近海域感染病毒，此為新冠病毒最近死灰復燃以來最嚴重的大規模感染，在韓國引起軒然大波

最具指標性大型科技股三星電子下跌1.0%，報7.9萬韓元；SK海力士跌2.06%，報11.9萬韓元。入口網站Naver跌0.89%；樂金化學跌0.97%。

上周五數據顯示，美國六月零售銷售意外增長；而七月的消費者信心則因通膨的擔憂，意外地跌到近五個月的低點。

在境外交易平台，韓元跌0.5%，1147.5韓元兌一美元。基準10年期國債殖利率下跌3.0個基點，至1.975%。