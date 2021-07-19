綜藝天王吳宗憲的愛女「Sandy」吳姍儒外型甜美又知性，主持風格機智、反應快的她，是著名的新生代主持人，而樂於在網上分享大小事的吳姍儒，今（19日）下午則曬出與愛狗的居家自拍照，Sandy自拍的上帝視角讓她開深U的美肌全都露，畫面相當吸睛。

吳姍儒發文說：「雖然我的角度很怪，但呵喜很可愛，忍不住還是拍了居家合照。黏人的狗實在很有趣，我如此渺小卻是她的世界」，照片中，吳姍儒頂著淡妝的偽素顏入鏡，膚質白嫩、光滑，整個人狂噴仙氣，而身穿細肩帶小背心搭配牛仔褲的吳姍儒，整體穿搭休閒又有型，愛犬「呵喜」剛好窩在吳姍儒的雙腿中間，也讓畫面萌度爆表。

其中，吳姍儒由上往下拍的視角中，也讓她小露性感，吳姍儒解放胸前大片雪白的牛奶肌，美胸和小蠻腰若隱若現，也讓照片性感指數爆表，網友也紛紛讚：「小露事業線」、「哇！小性感，看得我頭也歪了」、「兩個都可愛」、「好苗條的身材」、「皮膚超好 吹彈可破」。

其實吳姍儒日前就曾大方曬素顏，只見吳姍儒頭頂清純的雙馬尾，身穿白色休閒T恤入鏡，脂粉未施的吳姍儒透出一絲稚氣，她一下捧臉又插腰賣萌，吳姍儒還俏皮的跟西瓜拍照，模樣甜美、可愛又淘氣，儘管吳姍儒在文中直說：「要說我像家父，我也只能微笑。（然後在心裡面罵你）」，但仍吸引網驚呼，吳姍儒超像爸爸吳宗憲。