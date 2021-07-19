中央流行疫情指揮中心今天公布，7月16日至7月18日三天，共新增104件疫苗接種後不良事件，其中24件死亡，發言人莊人祥表示，死亡事件中，12例是疑似接種AZ後發生，另12例是疑接種莫德納後發生死亡。

指揮中心今天公布7月17日到7月18日COVID-19疫苗接種人次 共223萬505人次，其中AstraZeneca接種197萬0953人次(第1劑接種196萬0615人次，第2劑接種1338人次)。莫德納部分，接種25萬0552人次(第1劑接種2萬4071人次，第2劑接種1481人次)。

截至目前為止，全台累計接種519萬4107人次，AZ接種246萬7348人次，莫德納272萬6756人次，疫苗接種人口涵蓋率21.56%，劑次人口比22.11%。

指揮中心今天公布7月16日至7月18日三天，疑似嚴重不良事件45件、非嚴重不良的35件。指揮中心發言人莊人祥說，疑接種AZ後死亡有9女3男，年紀在52歲至92歲之間，有8人75歲以上，是接種後1天到29天之間發生；另外12例是莫德納，年齡介於65至91歲為5女7男，有7人75歲以上，是接種後當日到14天之內發生。