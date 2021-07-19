龍潭渴望園區管理委員會考量國道3號高原交流道近期通車，往後消防勤務量可能增加，19日捐贈渴望二號及渴望三號消防勤務車，在現任主委張邱傳努力之下，用實際行動支持桃園市消防局救災救護工作。

高平分隊座落於龍潭渴望園區內，轄區範圍廣大且勤業務量相當繁重，且因周遭鄰近山區，導致大型消防車輛出入不易，轄區在執行各項消防勤務時，都需特別注重行車安全，這次消防勤務車捐贈對象除高評分對外也包含第四大隊，可於消防員救災時，讓救災幕僚在第一時間抵達救災現場，迅速進行應變。