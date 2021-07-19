台電多名退休員工提起訴訟，主張退休前的平均工資中「深夜點心費」未計入，請求法院判令台電補發少給的退休金，近半年有10年官司，法官都認定勞基法施行前，夜點費具勞務對價性屬工資，判令台電須補發這些退休員工退休金差額定讞。

退休員工提告主張，他們是台電的僱用人員，退休前6個月或3個月之工資包括「平均夜點費」，不料台電未將夜點費列入平均工資計算，致短付退休金，台電應補發退休金。

但台電主張，公司是經濟部所屬事業機構之國營企業，所謂「平均工資」僅限於單一薪給、延長工作時間工資及經濟部核定之准併入平均工資計算之經常性給與，其餘項目不予列入，夜點費本爲支給值夜人員之餐食，不具勞務對價性不能列入計算。

今年1月至今，台灣高等法院有10年相同類型的確定判決都認定，夜點費具有勞務對價性，且為經常性給與屬工資，台電應計入平均工資為退休金計算基礎，判決台電敗訴定讞，須補發退休金差額。