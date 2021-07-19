全國中小學9月1日開學，台北市擬採「線上、線下混合班」，新北市教育局長張明文19日在防疫會議上表示，新北市將採「實體授課」、「分流授課」、「線上授課」等多元授課模式，強調新北市的教育環境具備多元型態，台北市的單一方式不適合新北市，新北市會有自己的規劃與做法。

張明文說，新北市教育局已訂定開學前後的高中以下防疫計畫，目前在徵詢各界意見中，開學前包括新生訓練、校務會議，均以線上辦理為主，開學後新北市的學校環境包含都會區、偏鄉區等多元型態，基於疫情專業及教學專業考量，以人口集中、交通熱點及疫情發展等多元因素，因此提出「實體授課」、「分流授課」、「線上授課」等多元授課模式，

張明文補充，在沒有疫情的地區仍希望實體授課，如需要降低到校學生人數，將採分流授課，如疫情嚴重，就會線上授課，開學後所有教職員工都已打完疫苗了，將視疫情發展變化，做出滾動式修正。