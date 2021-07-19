美國俄亥俄州哥倫布市（Columbus City）足球隊哥倫布機組員隊（the Columbus Crew）新主場本月落成，並於當地時間7月3日盛大啟用，同時進行首場售票比賽。哥市在台姐妹市台南市市長黃偉哲特別錄製祝賀影片，在該球場大螢幕播放，向現場2萬名觀眾獻上來自姐妹市最熱血沸騰的加油歡呼，「Go！GO！Grew！加油！加油！」

哥倫布市機組員隊新主場的啟用，象徵一個全新的開始，哥市也邀請姐妹市市長黃偉哲，為新球場的啟用，錄製一小段加油影片，並於開幕日首戰在該球場大螢幕播放，與現場2萬名觀眾一起為哥市主場隊加油應援。

黃偉哲在影片中獻上來自台南最熱情的加油說，「哥倫布市的足球粉、各位朋友，大家好！我是台南市長黃偉哲。我們很興奮能透過這項運動來連結台南市與哥倫布市，讓我們一起欣賞比賽！Go Grew！Go Go Go！加油、加油、加油！」現場觀眾熱情加油聲不絕於耳，全場球迷都沉浸於熱血沸騰的加油歡呼聲中。

黃偉哲表示，美國與台灣在防疫戰役中是最相挺的夥伴，他也特別感謝美國捐贈疫苗給台灣，協助台灣度過難關。

市府說，哥市與南市締盟於1980年，去年雖適逢2市締盟40周年，因疫情取消各項慶祝活動，但兩市友誼不受影響，2020年美國疫情嚴峻時，台南市曾送上醫療口罩、護目鏡等防疫物資為哥市加油；2021年初變種病毒開始流行時，台南市也曾致信哥市表達慰問之意，展現來自姐妹市的關懷。