雖然美股受到CPI年增率意外大增影響而下跌，但上周外資對亞股反而多轉為買方，保德信投信指出，上周外資大舉回補台灣股市，買超金額達17.83億美元，除了中斷連4周賣超窘境，該金額不僅為單周亞股買超之最，更是創今年來買超第二高紀錄，僅次於今年首周買超27.09億美元的水位。

保德信投信表示，從上周亞股各市場漲跌幅來看，除了越南、菲律賓跌幅較深，其他市場上漲居多，其中，南韓股市上漲1.83%最佳，泰國、印度股市上漲1.44%第二，台股上漲1.32%位居第三。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏（00894）表示，台股多數高價股集中於電子產業，隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等，題材面具利多，若未來電子類股成交比重可穩定在4成，甚至5成以上水準，將有利指數進一步揚升，則高價股後市看俏。

保德信投信分析，台股上周收盤一度站上「萬八」整數大關，然而市場認為晶圓龍頭大廠台積電(2330)法說無特別驚喜，導致指數再度跌落萬八大關之下，不過，台積電第二季營收創下新高來到132.9億美元，年增19.8%，季增2.9%，雖然毛利率及營業淨利率較前季滑落，但符合財測預期，預期第三季營收季成長將達9.5%~11.7%，同時，台積電上調今年全球不含記憶體的半導體、晶圓代工產值成長預期至17%、20%，並且表態營收仍將高於整體晶圓代工產業，顯見半導體整體市場後市展望仍相當樂觀。