精誠(6214)、博暉科技及金邊衍生品交易所（PPDE）合資設立的金融科技服務公司金邊金融科技投資有限公司（PPFI），與柬埔寨政府證監會（SERC）完成合作備忘錄簽約，雙方預計將在1個月內簽訂正式合約，由SERC發行特許經營牌照給PPFI，預計在今年開始為柬國基金、信託等公司提供基金系統營運委外服務，為柬國第一家取得特許經營牌照的金融科技服務公司，期望未來能透過PPFI提供的創新金融委外服務，預計在第4季開始提供服務。

柬埔寨自2018年正式開放當地基金信託牌照申請，預計到2021年底將有超過30家基金、信託公司取得經營牌照，屬於高速成長市場。由精誠、博暉科技，以及PPDE合資設立的PPFI，在取得特許經營牌照後，將成為柬國第一家提供基金信託市場IT委外營運服務的金融科技公司，可以提供包括基金事務、基金淨值，以及基金信託等系統服務，讓當地基金信託公司不須自建繁雜的系統、處理系統流程以及訓練IT人員，可專注在基金發行、市場分析、及營銷等領域專業。

精誠金融服務事業體總經理范植德表示，精誠集團投資博暉科技後，在台灣基金及理財IT系統領域，提供金融業最完整的系統營運支持，確立台灣市佔率第一的地位。這次由精誠、博暉提供最先進的專業系統，結合PPDE在柬埔寨深耕的在地實力，三強聯手獲得柬國SERC的認可，未來三方將全力把台灣金融市場成功經驗複製到柬國，導入更多創新金融科技，加速柬國金融市場發展。

金邊衍生品交易所（PPDE）執行長楊震表示，PPDE是由台灣山聚企業主要股東投資，山聚企業設立至今近50年，近年著眼東南亞金融市場發展潛力，響應政府南向政策，先後在柬埔寨取得衍生品交易所、衍生品經紀商、基金等三項牌照，並回台設立利興資訊(股)公司，提供台灣期貨業者資訊服務。