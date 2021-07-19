這可能不僅是PLG史上首次，也是台灣籃壇史上首次出現這種現金換選秀權情況！PLG官方19日正式宣布，高雄鋼鐵人將用50萬元現金，跟台新夢想家交易今年第5順位選秀權，代表鋼鐵人將有22日晚間登場的今年PLG選秀會首輪的第2、第5與第8順位，看來他們確實很想補進更多新血，就算花上現金交換選秀權也心甘情願。

讓人感到意外的是，夢想家在交易掉自己的首輪第5順位選秀權之後，至少要等到第2輪的第13順位才可選秀，是否意味著他們對於自己現有陣容已經相當滿意，也無須從史上首次的PLG選秀會挑選新人，就看夢想家是否會在第13順位選人了。

以下是PLG官方新聞稿內容，「P.LEAGUE+今日（07/19）公佈福爾摩沙台新夢想家跟高雄鋼鐵人進行選秀權交易，經福爾摩沙台新夢想家與高雄鋼鐵人雙方球團協調同意，高雄鋼鐵人將以新台幣50萬元整向福爾摩沙台新夢想家交易2021 PLG選秀大會第1輪第5順位之選秀權利，這也是聯盟史上第1次的選秀權交易。

PLG將於07/22舉辦首次選秀大會，而基於球隊戰力考量，福爾摩沙台新夢想家跟高雄鋼鐵人決定交易選秀權並來函聯盟進行共同報備之程序，經聯盟審核確定此交易案成立，特此發新聞稿進行公告。」