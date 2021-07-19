國防院及資策會發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」，並指背後可能有中共認知作戰，引起網友憤怒。中廣董事長趙少康表示，PTT從2018年就停止新註冊，2020年才開放台大學術信箱註冊，要說大陸網軍現在能潛入PTT根本是天方夜譚，做這種沒有意義的報告，只有浪費人民納稅錢的效果。

趙少康質疑，這份報告認定，只要「讚揚中國防疫措施」、「給我上海復星BNT」、「抨擊國產疫苗」等批評政府的言論，都屬於「中共的認知作戰」，標準非常荒謬，完全不顧入境普篩、全面打疫苗等防疫措施普世皆然，台灣的問題是太晚做，才導致疫情大規模爆發，而不是模仿大陸的防疫措施。

趙少康批評這份報告是花人民稅金對特定論壇進行研究，還用看圖說故事的敘事方法，補上先射箭後畫靶的結論，想抹紅PTT。而國產疫苗還沒經過三期試驗，甚至二期還沒解盲時，政府就大手筆下訂單，民進黨一力造謠護航，難道民眾連質疑的空間都沒有嗎？

趙少康批評，過去將髒手伸進PTT的都是民進黨，從「鶴明，處理一下PTT」，後來出現大家熟知的「卡神、督割、跑步哥」三大系統，直到近期的「林瑋豐反串」等事件，處處可見民進黨沉迷於在PTT操縱輿情、箝制思想的骯髒手段，2019年更有超過700個帳號被認定是公關公司持有，專門放送「支持蔡英文、批評國民黨及柯文哲」的網軍帳號，被網友戲稱為「英靈殿」。

趙少康指出，隨網軍帳號被逐漸清理，PTT風向轉變，民進黨就開始抹紅PTT，「逆我者亡、無法操控就毀掉」，完全罔顧自己施政與防疫不力，導致民意炸鍋的事實，抹黑PTT「煽動情緒敘事」，不願正視人民被逼到絕境的不滿。

趙少康並提到，像是綠營側翼「只是堵藍」粉專這種不顧良心追殺政敵、煽動民意、製造人民對立，才是蔡政府應該管管的目標。