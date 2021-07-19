全國持續三級警戒，各地血庫鬧血荒，前交通部長林佳龍號召社團捐血。（翻攝林佳龍臉書）

疫情三級警戒以來，全國各地捐血庫存量持續下降。前交通部長林佳龍和他創辦的光合基金會，7月初開始串連各大社團，包括同濟會、獅子會、青商會、同鄉會等，在台中的各大捐血站辦理捐血活動，以解血荒之急；林佳龍強調，用血需求卻不會因為疫情而減少，特別感謝各個捐血點的醫護及志工，還有依然在疫情期間前往捐血的熱血志士。

林佳龍說，光合基金會七月初開始也串連台中各大社團，包括同濟會、獅子會、青商會、同鄉會等，在台中的各大捐血站辦理捐血活動，目前台中市彰化同鄉會上半年已經募得超過3000袋熱血，捐血民眾和會兄會姐的熱情都讓人感動，也獲得捐血中心頒發捐血績優單位獎狀。

林佳龍表示，他以台中市彰化同鄉會榮譽理事長的身分，和婉如一起到台中捐血中心向醫護志工及會兄姐致謝。

林佳龍強調，疫情期間不少觀光產業也受到衝擊，除在台中大甲在地的「大呷麵」本舖，還有繞過半個台灣來相挺的花蓮曾記麻糬，也和光合基金會及青年基金會共同響應捐血活動。趁著微解封疫情趨緩，佳龍也鼓勵大家防疫之餘，一起用熱血相助、捐血傳愛。