感情這件事總讓人無法預測，有些伴侶即使相愛多年，也不代表能走到最後，唯有彼此真心珍惜對方，才能讓感情歷久彌新。搜狐網命理專欄點名，雙子座、射手座、水瓶座的人在感情中最常給對方忽冷忽熱的感覺，令人難以猜測他們的真實想法。

▍No.3 雙子座

當雙子座陷入熱戀時，他們會非常熱情地對待另一半，但他們卻很難許下一生一世的承諾，因為他們的個性多變，在不同時期會有不同的需求，加上他們很不願意面對感情中的波折，一旦與對方發生衝突，往往習慣冷處理，以冷漠的態度應對，這種忽冷忽熱的表現常常讓對方感到失望，同時懷疑雙子座對他們的愛。

▍No.2 射手座

在面對感情時，射手座往往都會表現得很勇敢，一旦確定了自己的心意，無論對方喜不喜歡自己，他們都會直接告白，大方讓對方知道心意。但當他們發現彼此的感情冷卻，或變得不太合適的時候，他們則會明顯表現出懈怠，私自決定放棄這段感情。

▍No.1 水瓶座

水瓶座的愛一向都很純粹，在愛上一個人之後，就會全心全意奉獻出自己的感情，同時，他們也會要求對方以同樣的愛作為回應。只是有時水瓶座會因為情緒不穩而故意找碴，他們明明知道對方對自己也是一片真心，卻會故意表現得比較冷漠，將負面情緒全發洩在愛人的身上，導致讓對方有點失望，也不懂他們的舉動是不是代表不愛了。