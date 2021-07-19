東南亞疫情嚴重，已影響國內南向紡纖廠的營運；主要產線在越南、印尼、柬埔寨的成衣廠儒鴻、聚陽、南紡、銘旺實、廣越，受到當地封城、「就地住宿、就地生產、就地用餐」等三就地隔離政策影響，業者指出，產能一定會受到影響而減少，至於幅度多少，則要視當地隔離時間多久而定。

儒鴻針織布料每月平均總產能1500萬碼，其中越南每月700萬碼；成衣每月平均總產能1000萬件，生產據點都在越南。

儒鴻指出，越南仁澤廠停工至17日，目前產線待當地政府檢查後可開工；至於展鵬廠、美春廠、隆安廠產線則正常運作；不過，受到「三接地」政策影響，廠區員工到工率有下滑，產能會受到一定的衝擊。

越南、印尼廠二地的產能占聚陽產能在7成，聚陽指出，目前所有產線生產正常；不過，因「三接地」因素，員工到工率降低，產能已受到影響而下滑。

聚陽表示，這次的疫情，對越南、印尼廠的產能一定會有衝擊。至於程度、幅度的大小，則要看當地政府對疫情「滾動式」管控的時間而定。隔離時間越久，當然產能受到的影響就會越大。

市場預估，受到越南、印尼疫情趨嚴，儒鴻、聚陽產線短期上，受到影響的幅度至少5%起跳。

南紡越南廠位於同奈省邊和工業區、同奈省仁澤工業區；南紡指出，目前仁澤廠的產能在廠區防疫到位下，已是達百分之百。至於邊和廠區，則因「三就地」政策，部分員工無法到廠，因此，產能可達8成5。

銘旺實緬甸、越南廠受疫情波及，產能受到衝擊，其中，越南廠因胡志明市封城二周，廠區配合政策自主停 工、緬甸廠則從17日至25日停工。市場估，因越南、緬甸廠產能受到封城、停工影響，短期，減少的幅度約在2成上下。

另外，因緬甸港口壅塞使船運延遲開航，也造成銘旺實目前出貨有遞延情形。

在越南有隆安、古芝、前江、金漢及金鴻廠的廣越，目前受到當地疫情管制影響下，6、7月的出貨已出現遞延。

至於在印尼有廠的力麗、力鵬指出，由於廠方有自購疫苗，所有員工已完成接種，印尼廠目前的產能仍是百分之百全開。