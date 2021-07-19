19日，日本央行表示，隨著全球大宗物資上漲，日本通膨可能會因此上升，但應該只是暫時性的，而且幅度會小於歐美各國。

日本央行指出，這次日本通膨是被強勁外國需求所拉升的。同時，出口至國外貨物雖暢旺，但無法壓住進口成本大幅上揚，故日企利潤恐受影響。

日本央行也表示，這種原物料價格增加，將惡化日本現在的貿易條件（Terms of Trade）。不過，好的方面來說，出口可再增加，以及企業資本支出也可成長。

貿易條件，是用來衡量一定時期內，一個國家出口相對於進口的獲利能力與貿易利益指標，以反應該國貿易狀況。

在大宗物資上漲推動下，日本5月份躉售物價年增5.1%，為2008年以來單月最大增幅。

不過，日本央行比較關心的核心消費者物價指數（CPI），5月時僅微漲0.1%。因為內需市場疲弱，日企不敢把自己多餘成本轉嫁給民眾。同時，也遠低於美國聯準會所關注的美國5月核心個人消費支出物價指數（PCE）3.4%。

日本央行表示，即使在需求強勁下，日企在降低成本方面會比西方同業來得慢。因此，通膨成長將保持溫和。所以根據過去經驗，大宗物資上漲造成的通膨，都不會長久，就只是暫時性的而已。至於日本民眾對東西變貴不買帳，這也牽涉著經濟學的消費者行為。

16日，日本央行將核心通膨從0.1%上修至0.6%，主要是由於燃料成本增加所致。日本央行補充，由於能源成本上升等因素，通膨可能會在2021年底前回升。