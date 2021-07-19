在旅遊股領跌下，歐股周一早盤走低。市場擔憂，蔓延快速的Delta病毒(印度變種)將減緩旅遊需求，並拖慢全球正在進行的經濟復甦。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤跌5.69點或1.25%，為449.05點，暫時來到近兩周的低點。

德國DAX指數跌1.36%；法國CAC指數跌1.51%。

英國FTSE指數跌1.32%；英國周一開始全面解除新冠封鎖法律上的管制，但上升的病例數掩蓋了重啟的樂觀信心。英國周日新報驚人的4萬8161名確診病例，25名死亡人數。

旅遊股大跌2.3%。英國政府上周五表示，將對法國遊客取消新冠隔離限制。

英國上市的郵輪營運商Carnival、航空公司易捷(easyJet)、航空集團IAG皆在早盤大跌4%至6.5%之間。

主要石油公司BP和皇家殼牌皆跌超過1.5%。OPEC+同意增加產量，致原油價格下滑，拖累石油公司表現。