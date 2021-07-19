行政院南部辦公室執行長陳政聞捲入牡丹灣群聚事件，請辭獲准，國民黨團總召費鴻泰今質疑行政院發言人羅秉成護短、胡說八道，必須向國人道歉，行政院長蘇貞昌必須撤換發言人，倘若蘇貞昌不處理，國民黨團會在下個會期院會，把蘇貞昌、羅秉成列入不歡迎人物。

費鴻泰指出，陳政聞攜妻小入住，爆發18人群聚，其中包括多位南部知名建商，讓國人感到可惡的是屏東縣政府，14日民眾向縣政府檢舉，只是15日象徵性地去了解，對照祕魯祖孫染上Delta病毒，屏東縣長潘孟安大陣仗地對全村進行篩檢、施打疫苗，對於有高官涉入群聚，竟然噤聲，意圖息事寧人。

費鴻泰也質問，與陳政聞是師徒關係的高雄市長陳其邁，對照高雄工人路邊吃早餐被罰3千元的標準，陳其邁的態度是什麼？國民黨團要求蔡政府，微解封就發生高官群聚，還跟多位知名建商聚會，必須對外界說明清楚，陳政聞一晚14000元住宿費是誰出的錢？

國民黨團書記長鄭麗文表示，陳政聞口口聲聲說一切合法，否認有群聚行為，既然如此何必辭職？只要拿出實聯制的紀錄，就能夠說明清楚，羅秉成還大力背書絕無違法，既然沒有問題，又何必辭職？行政院、屏東縣政府、衛生局到底誰要說清楚？倘若陳政聞沒有群聚，應該還他清白，如果的確違法防疫規定，不但要辭職下台，連幫忙背書的羅秉成都該下台。