資誠19日舉行記者會並發布「台灣家族企業調查報告」指出，台灣家族企業目前有43％仍由一代持有股權，54％為二代持有。

預計五年內，企一代將逐步交棒給企二代，企一代持有主要股權者將下滑至5％，企二代持有主要股權者提高至81％。

另外，目前35％的台灣家族企業由企一代獨自經營，預計未來五年內，企一代獨自經營比例將下滑至11％。

而我國有14％家族企業未涉入家族企業經營，也就是引進專業經理人等制度，預計未來五年內將上升至32％。

資誠指出，資誠家族及企業永續辦公室能提供台灣企業主在家族及企業永續經營的一站式Total Solutions整體解決方案，從財務績效、創新與成長、風險與治理、人才與傳承、數位轉型、併購、策略聯盟及ESG等企業永續策略目標，及家族治理、財富永續、經營權保護與傳承及家族核心價值等家族永續策略目標，協助企業主成就永續家族與永續企業。

資誠家族及企業永續辦公室協同主持律師鄭策允表示，家族企業的初始成功，來自於創辦人的個人魅力和獨到的商業經營才能，但近年來台灣家族成員逐漸增加，互相之間的關係也變得疏遠，這時家族成員間就容易產生充斥著家族財富、企業及經營權互相爭奪的狀況，而造成家族企業分家、形象受損、股份外流、人才流失，甚至家族企業逐漸式微的負面新聞。

企業主保持家族企業完整性與永續性，並避免家族成員爭奪權力和維持向心力，是各個家族企業議題。鄭策允強調，資誠家族及企業永續辦公室可以協助企業主從家族治理、財富永續、經營權保護與傳承及家族核心價值等永續策略目標，協助家族企業成功傳承，繁榮昌盛、基業長青。