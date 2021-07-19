全國實施三級警戒超過2個月，隨著本土確診數下降，大家也期待7月26日可順利解封，行政院也打算再次發放振興券，傳出政院已請國發會與各部會進行盤點，預計本周開會討論。不過，根據一份網路民調顯示，大多數網友反對再發振興券，並認為納稅錢應該用在更需要的地方。

入口網站《YAHOO》以「你是否贊成政府發振興券？」為題，進行網路投票，投票時間為7月19日至23日，截至19日下午4點30分，已有1千多名網友參與投票，結果顯示，「贊成，疫情慘重需要重振經濟」的網友有526票，投給「反對，納稅錢應該用在更需要的地方」的則有1034票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

贊成發放振興券，認為疫情慘重需要重振經濟的網友表示，「之前很成功，應該再繼續一次」、「應該的，但是要等到解封之後」、「贊成，要重振經濟」。

反對發放振興券，認為納稅錢應該用在更需要的地方的網友則說，「把錢趕快拿去買多一點的疫苗吧」、「我也是餐飲業者，但這受益的不會是一線的餐飲業者。而且以後債留子孫」、「現金不是比較好嗎，為何要多花一筆錢用在券上面呢」、「浪費印刷運輸等人事費用，省下的成本又能發更多錢，搞不懂你到底在堅持什麼」。

此外，針對外界關心這次振興券推動的時間，行政院長蘇貞昌表示，目前仍在警戒中，不鼓勵民眾外出消費，所以政府希望給受衝擊產業、個人多一點幫忙，時間到了自然會提出。