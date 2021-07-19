疫情嚴峻，網傳獅子會成員確診、苗栗防疫旅館清單、新北景安捷運站附近居民確診身亡等假訊息，調查局已約談涉嫌散布的3名網友，將移送新北、苗栗地檢署偵辦。

臉書謠傳「景安捷運站附近有發現有確診居民以往生，路口停兩台黑頭車」假訊息，新北市調查處16日約談散布的張姓男子到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地檢署偵辦。

臉書謠傳「【獨家！增3本土】新北市五股獅子會成員中鏢，感染源不明恐成社區感染破口」假訊息，台北市調查處14日約談散布的王男到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送新北地檢署偵辦。

臉書謠傳「肺炎消息，苗栗附近的防疫旅館：麗華、園霖、來來、遊桐花」假訊息，彰化縣調查站14日約談散布的徐姓男子到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送苗栗地檢署偵辦。