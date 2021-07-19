陳男去年透過他人由美國寄裝有113公克大麻花快遞郵件包裹來台被查獲，陳男辯稱，他患有睡眠呼吸障礙，大麻可幫助緩解。台中地院法官採信，並以大麻運輸量低微，供己使用尚非至惡等理由，引用減刑條款及暫不執行為適當，依違反《毒品危害防制條例》判處他徒刑2年、緩刑5年，為使他記取教訓罰新台幣300萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，33歲陳男透過暱稱「Shen」男子連繫運毒集團成員購買大麻，陳男及「Shen」自去年8月10日起陸續以通訊軟體「微信」及「IG」聯絡韋姓男子，要求提供住家地址代收包裹，韋男不疑有他。

「Shen」委託運圖集團成員將第二級毒品大麻花及含大麻成分的糖果，自美國輸進台灣，以快遞郵件包裹寄送到韋男住處。關務署台中關人員在11月3日透過拉曼光譜偵測器檢測發現包裹內夾帶有毒品，查獲大麻花113.66公克等毒品，通報調查局航業調查處台中站偵辦。

在警調監管下，包裹依快遞流程運送到韋男住處，警調查獲，並循線拘捕陳男到案。陳男無前科，自己創業3年，從事多年投創，月收入30萬元，到案自稱患有睡眠呼吸障礙疾病，並有相關檢驗報告，他與委任律師都辯稱，施用大麻可幫助緩解睡眠呼吸障礙。

法官認為，陳男運輸大麻數量低微，是因認為施用大麻幫助緩解睡眠障礙，應可採信，經考量運輸第二級毒品罪的法定最輕本刑為10年以上徒刑，如此重刑理應針對將毒品輸入轉售、轉讓牟利的人，而非針對單純購入使用的人；且陳男坦承犯行，並無其他事證可證明他轉讓或販賣，依犯罪動機、目的及運輸量低微，供己施用、情節輕微等理由，而引用減刑條款。

此外，法官審酌，陳男犯行相較於大規模運輸毒品，情節尚非至惡等理由以暫不執行為適當，依違反《毒品危害防制條例》判處徒刑2年、緩刑5年，為使他記取教訓，命向公庫支付新台幣300萬元，接受法治教育5場次。

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