新北市汐止區64歲的鄭茂林，台電退休後將所學用於幫社區、教會和學校推動節電等公益，並學習撒克斯風、書法、國標舞，加上鑽研空手道45年，不但開設3間道館擔任黑帶教練，還曾任國家裁判，學生逾千人，又長期照顧父親及「漸凍人」胞弟，孝悌兼備，教子有方，因此新北市選為今年度的模範父親。

出生地在澎湖的鄭茂林，以高考氣象科第一名考上台電，在能源開發處任職33年退休，曾獲得台電工會頒發的勞工楷模，長子在在經濟部工研院擔任工程師，次子則自行創業映像攝影，鄭太太是退休老師，夫妻倆現除了參與社區、教會公益活動外，並多方學習，退而不休，全家和樂融融。

新北市今年共選出56位模範父親，由於三級警戒，將一年一度的模範父親表揚活動改為線上祝福，由社會局長張錦麗和汐止區長陳健民代表，將金戒指、市長和議長的賀匾等親送到鄭茂林汐止住處。

新北市長侯友宜得知鄭茂林有在寫書法，特別挑選國寶級製墨大師薪傳獎得主陳嘉德的仿清乾隆御賜圓墨，及故宮毛筆技術顧問陳耀文親製的大小楷毛筆等文房四寶贈送，鄭茂林則回贈親筆的「平安除役」墨寶，2人視訊對話時更發現同齡，只是鄭茂林已有3個孫子，令侯友宜羨慕不已。