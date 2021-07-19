根據日本《共同社》報導指出，東京奧運開幕在即，各國代表團也陸續抵達日本，為防控新冠肺炎疫情，東京奧會籌委會採取隔絕運動員和外部接觸的「泡泡模式」，但在普通人也會使用到的機場和飯店卻很難完全隔離開來，如今甚至選手村也傳出確診者，讓所謂的安全防範對策開始出現極大漏洞。

《共同社》報導，上周末成田機場可以看到不少國外運動員推著超大行李來來往往，還出現抵達大廳的代表團相關人員試圖與前來接機的朋友握手，但遭到工作人員制止，更有人不戴口罩聊起天來，絲毫沒有防疫觀念。

東京奧運籌委會將成田機場設定接待三分之二的國外代表團與相關人員，因此機場內的移動路線透過工作人員引導，與普通旅客保持距離和間隔，還為檢疫、入境審查、通關手續設置專用通道。但隨著入境人數的增加，問題逐漸顯現。入境計劃突然取消、人數與事先信息不符而引發混亂，或是因等待檢測結果而在機場內四處走動，機場人員抱怨「採用泡泡模式的難度非常大。」

對於安排各國採訪記者住宿的飯店，籌委會統一安排，要求飯店設施等與普通房客分開，但受限於飯店規模等問題，有時也會碰到直接與民眾接觸的狀況。東京某家飯店經理表示，「原本有意將電梯分開使用，但在早晚人多擁擠的時段，無論如何都會發生一起搭乘的現象，餐廳也只有一個，只能設置隔離板，而入境日本後所要求的14天自主隔離也只能信任入住者了。

在東京都中心地區的大型飯店，籌委會都會派出人員24小時常駐，對出入者進行檢查。入境14天以內的住客允許外出15分鐘以內，外出和回飯店都需要登記，但根據飯店經理說，「只有極少數的人會遵守隔離規定。」