【回憶殺】港片不僅在當今華語電影圈佔有一席之地，在許多人的記憶中，更是獨樹一格的存在，說起港片的崛起，不得不說90年到千禧年掀起的幫派旋風，談及此也必定得提到《古惑仔》系列電影，主角因此走紅理所當然，然此片捧紅的反派角色，更為人所津津樂道，港星張耀揚就是其一，他壞出新高度，被封為「最帥反派」，演技之精湛，讓他以配角之姿，成為與影帝相媲美的存在。

張耀揚在《古惑仔》系列電影中，分別飾演了烏鴉與東星耀揚，靠演技完美展現角色的差異，唯一的共通點，是兩者讓飾演主角陳浩南的鄭伊健感到萬分棘手，張耀揚在《古惑仔3之隻手遮天》中的表現，被認為風頭壓過鄭伊健與陳小春，堪稱反派出頭天的最佳範例，其中的經典橋段，就是張耀揚飾演的烏鴉在教訓小弟，小弟忍不住對他動刀，途中將關公神像撞了下來，烏鴉怒極將關公踩碎，說出金句：「拜你有什麼用？你那套過時了」。

張耀揚的反派演技相當生動，公認實力媲美影帝等級。(中時資料照片)

張耀揚這一幕演得生動，盡顯角色的癲狂與殘暴，被影迷公認是烏鴉最精采的片段，但張耀揚在戲裡神態豪邁自若，真實心態卻壓力山大，因為香港演藝圈人士都非常敬仰關公，他本人也是如此，萬般不願意觸犯關公，只是最終為了戲好妥協，硬著頭皮演出。

張耀揚壞出新高度，被封為「最帥反派」。(中時資料照片)

據悉，戲演完後，張耀揚開始了他的贖罪之旅，即刻到附近的關公廟上香懺悔，並眼不眨花10萬港幣(約台幣36萬)找專家重塑了一尊關公神像，幾個月後，張家輝找他出來喝酒相聚，驚訝發現張耀揚變得不吃肉也不喝酒，手上還有串佛珠，不時念經文，但問他他卻不說，之後輾轉得知，張耀揚對於自己踩碎關公像這件事非常在意，因此上述這些事情做完，內心還不能安穩，於是自主吃素並念經，都是為了贖罪。