東元股東會前訴訟煙硝四起，聯昌控告黃育仁在擔任聯昌董座期間，涉簽署虛假合約，將1.5億元以上款項匯至國外第三人，沒有合約履約文件及具體交易，而告黃育仁違反證交法「非常規交易罪」，市場解讀，黃茂雄對黃育仁出重手，黃育仁指出，「對我提多少告，改革的聲音是滅不了的。」

東元在聯昌持有33%股權，擁有四席法人董事，原擔任董事長的黃育仁在今年3月父子決裂、辭去電子事業群相關職務後，由東元總經理連昭智擔任聯昌董事長。

聯昌表示，黃育仁在2011年6月至2021年3月間擔任聯昌董事長，懷疑黃育仁在擔任董座期間簽署虛假服務合約、佣金合約，將1.5億元以上款項匯往國外特定第三人帳戶，但卻查無具體交易履約事實，服務合約首年匯款百萬美元，當年度卻沒有取得發票憑證；黃育仁為白色家電採購合約給了百萬美元，但聯昌卻未接到訂單。

黃育仁指出，聯昌與韓國廠商簽訂代理、銷售等合約延續數年以上，是正常業務合約，沒有任何涉及掏空背信的問題。他反擊，自己在聯昌是東元的法人代表，東元也指派董事長邱純枝、總經理連昭智擔任聯昌董事，可以說聯昌是東元高度監下的公司，這些合約他們也都一清二楚，他們是否也為共犯？

對於黃茂雄陣營提告，黃育仁指出，黃茂雄是父親、也是老長官，東元經營階層應聆聽股東的聲音，而不是用司法提告、公開收購等方式進行打壓、排除異已，改革不只是「不聽話的兒子」鬧出來的聲音，也是國內外法人、創始股東共同的期望，「對我提多少告，改革的需求、聲音是滅不了的」。

另外，有小股東對收購菱光的鈺叡告發涉內線交易，自稱「強調自己不屬於任何一陣營」的股民Kevin指出，鈺叡6月15日才成立6月21日宣布要公開收購菱光過半股權，但菱光股票早在6月15、16日就有反常大量交易，疑似有內部人將公開收購消息提早走漏，為此告發鈺叡內部人涉內線交易。