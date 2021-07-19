台股上半年由航運及鋼鐵獨領風騷，成交值經常占據大盤五成，電子股資金遭排擠。但7月以來，資金流向已在轉變，電子旺季行情蘊釀中。上半年台股基金績效冠軍統一奔騰基金，屬性是科技股票型基金，在傳產股當道下仍能勝出，突顯研究團隊及經理人選股功力卓越，下半年科技股回神勢必如虎添翼，值得投資人加碼持有。

統一投信有三檔台股基金分別奪下上半年同類型績效冠軍，其中，統一奔騰基金表現最為突出，短短半年就締造61.54％好成績，不僅在國內科技股票型基金勇奪第一，更是所有不分類主動型台股基金冠軍。

統一奔騰基金成立於1998年8月，歷經2000年科技泡沫、2008年全球金融風暴，2010年歐債危機及2020年新冠肺炎疫情等數次多空淬煉，依舊屹立不搖，基金淨值能夠持續創新高，是科技股票型基金的最高淨值王，也是國內少數淨值超越百元的優質長青樹。

基金成立以來至6月底的累積報酬率已高達1272.9％，相對同期電子指數僅168.92％，創造出的超額報酬相當可觀。不只長期表現勝出，短期及中期各期間績效也都名列前茅，相當適合投資人作為定期定額核心配置，不只可以安心長抱享受複利效果，讓報酬最大化，即使隨時有資金需求，也經常有停利買回機會。

統一奔騰基金以科技類股為持股核心，搭配基本面穩健或獲利展望強勁的傳產族群，機動調整，積極選股佈局。目前基金資產配置以半導體產業占比46％最多，電子零組件占比20％其次，傳產則有航運股占比6％，為前三大持股產業。

展望後市，統一投信台股團隊表示，上週美股漲多拉回是良性修正，台股已強勢上漲二個多月，指數碰觸萬八後順勢進入震盪整理，基本面及資金面無虞，看好下半年電子及傳產將輪流帶動，尤其是過去一季落後的電子股漲勢可望逐步跟上。

操作策略仍是積極選股，關注美股財報及台灣中小股業績表現，精選具高成長、競爭力強、獲利佳的公司。電子持續看好半導體、AI、高速運算、資料中心等長線趨勢，傳產股留意基本面保持強勁的族群及漲價受惠股。