空頭警示引發美股領跌，主要股市綠油油，台股19日開低震盪挫逾百點，外資擴大賣超並匯出資金，新台幣貶勢延續，但出口商進場撿便宜拋匯後，跌幅趨於收斂，終場收在28.052元兌1美元，為逾一周新低，貶值4.7分，已連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量13.95億美元。

外匯交易員指出，今年來美股漲高後，市場開始出現反轉空頭的警示，加上個股表現分歧的異常現象，美股主要指數全面回檔，主要股市也跟著軟腳，台股「萬八」（18000點）得而復失後，攻勢也暫歇，更隨美股下殺，收盤跌106點至17789點。尤其外資擴大賣超台股達新台幣424億元，並進場買匯準備落跑，均使新台幣貶勢延續，但出口商在28元價位仍積極進場拋匯，提供新台幣支撐，跌幅跟著縮小。

外匯交易員認為，目前全球金融市場雖暫無重大訊息，但變種病毒疫情未除，經濟前景雖看好，通膨陰霾卻難除，全球股市漲高風險已然浮現，資金派對終將結速的聲音紛呈，均使得金融市場有點風雨欲來，後續仍應關注外資動向，決定新台幣是否就此站穩28元價位。