金洲（4417）的越南金洲、越南金達、以及越南金泰等3家子公司，因受到當地規定就地生產、就地用餐、以及就地住宿的「三就地原則」，19日開始到8月1日，停工14天，期間將協調大陸廠及台灣廠增加生產，停工結束後，越南廠則加班以彌補停工期間的產能，目前對金洲財務業務的影響，尚待疫情後續發展而定。

金洲19日發佈重訊指出，由於越南新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，為了配合當地政府防疫措施「三就地原則」，包括就地生產、就地用餐、以及就地住宿，越南金洲、越南金達、以及越南金泰等3家子公司，因廠區的使用空間及醫療設施有限，為了保障員工的健康安全，7月19日到8月1日，停工14天。

金洲對越南金洲、越南金達、以及越南金泰等3家子公司，分別持有100％、100％、以及37.16％的股權。

金洲表示，在越南3家子公司停產期間，將協調大陸廠及台灣廠增加生產，停工結束後，越南廠則加班以彌補停工期間的產能，目前對金洲財務業務的影響，尚待疫情後續發展而定。