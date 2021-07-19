科技部公布「大專生研究創作獎」，總計3132件計畫參與角逐，200件優秀作品獲選，國立暨南國際大學有3位來自管理、科技、人文領域的學生獲獎；另外，今年暨大有18名學生獲得科技部補助研究計畫，創建校26年來最佳紀錄。

獲獎學生與作品，分別為觀光休閒與餐旅管理學系四年級歐陽霈霖《Z世代對職場期待之探索性研究—以酒店業為例》、資訊工程學系三年級蔡姿瑩《整合Web社群租屋資訊與地圖服務之推薦系統》、及社會政策與社會工作學系三年級莊明蓉《社工師在司法精神鑑定中之角色與發展─以刑事案件為例》。

暨大校長武東星表示，大學使命在於教學、研究、服務，如何讓研究向下扎根，落實基礎科學與應用研究，培育優秀研究人才是大學教育最重要的使命。

因此，暨大在今年7月特別通過「獎勵大學部學生參與專題研究計畫要點」，鼓勵大二以上學生向科技部提出研究計畫，獲得科技部核定通過學生，每月可領取研究助學金6000元，8個月共4萬8000元；校方還特別編列預算，給提出申請但未獲通過的學生獎學金1萬2000元，鼓勵師生持續進行基礎科學研究。

《Z世代對職場期待之研究》的指導教授龐鳳嫺指出，每年新生入學，都會請學生牢記大學生涯的4大任務，分別是英文達（超）標、通過第2外語檢定、出國交換或實習、及贏得1項大獎；其中，能夠贏得科技部創作獎的肯定，更是申請內外頂尖大學研究所的最佳成績單。

蔡姿瑩指出，她研究的主題在於建立資訊整合的租屋平台，透過資訊擷取技術自動擷取租屋物件資訊，建立物件的大數據資料庫，並利用Google Maps API整合租屋時所需要的地圖與路線規畫服務。每年可以幫助約3000名暨南大學學生，有效率尋找合適的租屋，讓使用者不必繁瑣地在多個網頁之間來回切換，並且快速篩選出有用的資訊，提升瀏覽效率，也呼應在地學生的需求，結合教授一對一的指導，成功獲得科技部創作獎的肯定。