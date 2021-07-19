中央流行疫情指揮中心今天（19日）宣布，高端疫苗通過緊急使用授權（EUA），最快8月就能開，而前兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行，先前曾多次表態支持國產高端疫苗，引發網友湧入臉書拱他「快取消AZ」，對此，陳嘉行也發文回應：「我的身體我作主，我想打什麼是我的自由」。

高端疫苗通過緊急使用授權後，焦糖（陳嘉行）第一時間就在臉書發文：「高端疫苗通過緊急授權（EUA）了，恭喜大家」，他也興奮直呼：「我可以打高端疫苗了嗎？期待」，焦糖接著話鋒一轉則說：「我猜很快就有巨嬰酸民來哭鬧『你不是說要打AZ，怎麼又想打高端...』」，對此，焦糖也笑回：「哈哈！我的身體我作主，我想打什麼是我的自由，干你（妳）屁事」。

由於焦糖日前已預約AZ疫苗，就有網友留言：「希望您說到做到別再那嘴砲 最好真的兌現承諾去打高端，別讓大家抓到去打az莫德納」，對此，焦糖也正面回應：「笑死！我從頭到尾都在推廣各品牌疫苗，『我不挑』三個字你到底哪個字看不懂？？」同時，也有人拱他取消AZ疫苗登記，焦糖則表示：「不用取消啊...到時候想打AZ我就打，高端來得及我也可以打啊」，強調他想打什麼，是他的自由。

陳嘉行臉書全文。（圖／取材自焦糖哥哥-陳嘉行臉書）

有網友留言：「不知道AZ先到還是高端先到~反正輪到就打囉」，也釣出焦糖回應：「對！這是最好的方式」，至於有人提醒焦糖不能混打「既然預約AZ，目前不能混打，請尊重CDC決策。」焦糖則說：「還沒排到我都可以再考慮喔」。

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