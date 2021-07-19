今日中華代表隊選手出征日本，但卻看到有選手在社群媒體貼出坐經濟艙的照片。國民黨立委洪孟楷說，去年三月在總質詢時他特別詢問行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠，潘信誓旦旦回覆「台灣選手參加東奧一定是高規格防疫，確定全部選手與教練將坐商務艙前往參賽」，如今跳票，連在立法院所說承諾都能跳票？還有什麼不會發生？

洪孟楷指出，今年教育文化委員會再一次向教育部次長質詢時要求，應該以「協調班機、讓選手搭乘商務艙」為原則規劃，但到最後還是無法達成。在我國運動發展基金下編列東京奧運費用至少超過十億元，還不包括原來體育署的本預算，能為我國爭光，多少預算都會不分藍綠共同支持，但最基本讓選手移動的舒服一些、心情放鬆一點，這樣真的做不到嗎？

洪孟楷表示，中華代表隊選手並不是要享樂，而是為國爭光之際，有更好的條件讓大家放鬆，才能有更好的表現。尤其本次主辦城市東京，飛機直飛不過四五小時，班次密集，絕對可以協調出足夠幾位才對。民進黨政府不要只記得安排蘇貞昌院長在媒體前送機，卻忽略選手飛機的座位安排及當初商務艙的承諾。