全台受到疫情衝擊，許多人被迫失業、減少收入，這對弱勢族群更是雪上加霜，新北市議員陳偉杰長期關心地方，了解到雖然政府有提供紓困補助，但礙於種種限制條件，仍然有許多人沒辦法順利獲得補助，收入減少造成生活上面臨重大困難，因此媒合永慶房產集團淡水區加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋及台慶不動產)共41家加盟門店，捐贈30萬元的急難救助金給新北市社會局北海岸社會福利服務中心。

永慶房產集團淡水區加盟三品牌同心協力回饋社會

永慶不動產淡水區聯賣區長、永慶不動產淡水站前加盟店店東江國祥表示:「我們繼上週捐贈酒精到社區後，這次三品牌再次聯手合作，捐款30萬幫助弱勢家庭，雖然現今疫情穩定控制中，但是許多產業都還沒恢復正常的營運，地方依然有許多需要幫助的弱勢家庭，希望發揮『取之於淡水用之於淡水』的精神，為地方的弱勢家庭出一份力！」

新北市社會局北海岸社會福利服務中心接獲這筆善款後，將協助至少30個家庭改善疫情之下的生活，助弱勢家庭挺過這道難關，陳偉杰議員表示，感謝永慶房產集團淡水區三品牌聯賣會的愛心，即時捐贈30萬的急難金，一起扶助社會弱勢者並給予實質的幫助。江國祥店東補充，疫情期間，希望讓弱勢族群知道在抗疫路上有我們的支持與陪伴，也感謝陳偉杰議員促成這樁溫暖的善舉，讓我們發揮企業的影響力回饋社會。

藉由陳偉杰議員(圖右)的媒合，永慶房產集團淡水區加盟三品牌捐款幫助地方弱勢家庭。(圖/永慶房屋提供)

永慶房產集團投身公益不遺餘力 為台灣注入正能量

永慶房產集團不僅提供專業房地產服務，更長年投入公益回饋在地，善盡企業社會責任，經常響應各地的公益活動，從淨灘活動到捐助善款都能看見永慶的身影，秉持「社區好鄰居」的精神積極經營在地，更能夠發現各地的需求，盡綿薄之力幫助社會，也期望藉以拋磚引玉，持續為台灣注入更多正面能量。