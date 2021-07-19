衛武營國家藝術文化中心啟動下半年節目活動，圖為《光華之君》。（衛武營提供／柯宗緯高雄傳真）

衛武營國家藝術文化中心啟動下半年節目活動，圖為國光劇團《快雪時晴》。（衛武營提供／柯宗緯高雄傳真）

隨著國內疫情趨緩，衛武營國家藝術文化中心19日宣布，啟動下半年節目活動共30檔節目活動、59場演出，祭出早鳥優惠75折，首波會員優惠26日中午起跑，8月2日全面啟售；第2波9月30日會員購票，10月7日開始全面搶票，以藝術邀眾人「藝」起回營。

衛武營藝術總監簡文彬表示，藝術撫慰人心並賦予信念跨越疫情挑戰，下半年以浪漫騎士唐吉訶德的大無畏勇氣，展開另一頁嶄新篇章，向外界宣告各項精心打造的節目與活動，並將重新打開大門，迎接重返劇場的眾人。

今年適逢阿根廷國寶級探戈音樂作曲家皮亞佐拉百年誕辰，推出旗艦歌劇《被遺忘的瑪麗亞》，由衛武營與香港城市舞蹈團共同製作演繹經典輕歌劇。經典作品普契尼歌劇《杜蘭朵》指揮簡文彬、導演黎煥雄再度攜手，睽違17年重現經典作品貝里尼歌劇《諾瑪》。

舞蹈精選3檔節目，首先由衛武營駐地藝術家周書毅和劇場工作者鄭志忠共創《阿忠與我》、布拉瑞揚舞團《沒有害怕太陽和下雨》、蒂摩爾古薪舞集《kemeljang.知!所以？》。

戲劇方面，唐美雲歌仔戲團《光華之君》、國光劇團《快雪時晴》、吳興國經典復刻參號作品《蛻變》、巧劇團胡撇仔系列第三號作品《二郎哮天》等。

「2021衛武營馬戲平台」也備受矚目，今年搖身一變將推出現場和數位空間系列的全方位馬戲體驗，包括多個台灣製造的全新創作，將於不同的空間首次發表，與觀眾共享、共學另類創意。

「WOW高雄2021世界女性藝術節」則為衛武營年度國際論壇今年與英國WOW基金會合作舉辦，以創造連結對話、換位同理、歡慶共創等核心精神，廣邀各種專業與世代女性，透過線上和線下方式齊聚衛武營，參與演講、演出、參與式對談、工作坊等活動，跳脫框架實踐多元平權價值，開創嶄新視野與觀點。

針對因疫情影響會員權益，衛武營則提供會員卡效期與會員生日禮延長兩大方案。衛武營生活卡、青年卡於今年7月31日仍在會籍效期內者，延長會員卡效期1年；2021年度無限卡會員效期延長半年。會員生日禮的廳院導覽及衛武營系列商品實體優惠券，延長使用期效至今年12月31日。