前主播蕭彤雯今年3月曝光罹患肺腺癌0期，也就是原位癌，所幸很早就發現並做了手術，但仍讓眾人嚇壞，蕭彤雯事後將抗癌經過拍成紀錄短片分享，透露術後積極進行呼吸治療與運動，恢復狀況良好，時隔幾個月，她昨po文曝光最新病況，竟表示最近變得比較不舒服，「感覺好容易喘」，不禁讓人擔心。

蕭彤雯昨(7/18)在臉書po文，透露因防疫關在家許久，最近終於挑了個人比較少的地方走走，理由是她上周三為癌症回診，醫生詢問她的身體狀況，她表示因為疫情她沒辦法完全遵照醫囑說的日行萬步，最近竟開始覺得比較不舒服，「感覺好容易喘…怎麼會這樣？」。

醫師回應，這很正常，因為她進行左下肺楔狀切除手術後，雖癌細胞沒轉移，但非常需要訓練，「沒運動走路它擴張不起來」，醫師表示自己疫情期間也較少運動，也有時候會喘，因此建議蕭彤雯，找人少的地點跟時間出門走走，「都不走還是不行的」。

蕭彤雯嘆，在當今的處境下，很多事情就是兩難，有時候是人潮稍多，有時候是地方太小或是氣溫太高，孩子途中會喊熱，抱怨：「為什麼政府一定要規定我們運動也要戴口罩？」，她只能安撫這是為了保護自己跟他人，所以每個人都要忍耐，而身為大人更該以身作則，「只要我們夠堅定，小孩沒什麼『口罩戴不住』的問題，就像我家絕對沒有『小孩不肯坐兒童安全座椅』的問題」。

她也吐露對防疫解封的看法，認為微解封的前提，必須是在眾人都能夠自我約束才能進行，但也明白要一起箍住自己某部分的自由，雖不容易但很值得，「為的是更快換來：出國的自由、運動的自由、逛街血拼的自由、跟親友在餐廳好好吃頓飯的自由，最重要的是：安全大口呼吸每一口空氣的自由」，希望大家即使是在在周末，也要保持健康平安。