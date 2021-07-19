「大王」王柏融今天與日本北海道火腿鬥士的隊友淺間大基一起接受台灣媒體越洋連線報導，聊到王柏融是什麼樣的隊友，淺間趁機爆料說：「柏融大多數時間都非常和善、非常溫和，但是希望他可以不要一天到晚捉弄我，他會直接揍我。」被爆料的大王則做出用手擦額頭汗的動作，場面相當逗趣。

其實兩人交情不錯，淺間也是王柏融的日文老師之一，直說大王的日文進步很快，「我們都叫他柏融或柏桑，平常都是用日文溝通，有時會忍不住問他『哪裡學來的日文詞彙』。」淺間在訪問最後還用中文跟台灣球迷說：「我愛你！」顯然也跟王柏融學了幾句中文。

王柏融今年終於適應日職，上半季揮出6轟，在場上也有更多激情反應，5月下旬對樂天金鷲於滿壘時選到四壞擠回超前分，他還難得振臂怒吼。對此王柏融則說：「應該是說前幾年沒辦法遇到這種場合，當下蠻興奮，感謝火腿隊信任，一直給我機會在球場上展現自己的能力。」

旅日第3年，王柏融在心態、技術各方面持續做調整，技術層面，他坦承今年嘗試打擊實站得離本壘板更近一些，效果不錯，近兩轟都是敲出相反方向全壘打，則是逮中鎖定位置的球路，揮棒timing也對，就順著角度出去了。

「其實反向全壘打是其次，重點是當下能掌握timing、把球擊確實。」王柏融說，打擊狀況自己最清楚，現在比前兩年有信心，「希望後面的比賽能夠堅持住想要設定的東西，盡量去做，不用去在意結果。」

王柏融也跟台灣球迷喊話，表示台灣疫情漸漸好轉，中職也開打了，希望喜歡棒球的球迷，不管支持哪一隊，都盡量給球員鼓勵。「剩下的比賽我也會繼續努力，打出感動的比賽給支持我的人看！」王柏融說。