老婦因婆媳相處問題，想不開鬧輕生，台中市警局霧峰分局國光派出所員警據報到場，發現61歲廖姓老婦，面容憔悴，員警以自身經驗苦口婆心勸老婦，勿鑽牛角尖、正向樂觀，讓老婦從原拒絕警消幫忙，到願意接受119人員救護，並答應往後不再做傻事，成功化解危機。

警方指出，國光派出所接到有人輕生的緊急救護案件，員警李禎祥、王育勝立即到報案人住家，見一位面容憔悴的老婦人躺在床上，床頭櫃還擺著幫助入睡的藥品玻璃罐，婦人丈夫楊姓老翁表示，其妻已吃下10顆藥丸，救護人員欲實施救護，但起初老婦人說什麼也不願接受員警與救護人員的幫助，後在眾人苦苦歉說之後，老婦才勉為其難地接受119人員救護。

楊翁表示，其妻因與兒媳婦常年不合，時有爭吵、抱怨，不料今日卻想不開，員警隨即聽著老婦訴說與媳婦的過往紛爭後，已自身經歷來開導老婦所憂心煩惱的問題，指出這些都是誤會而生的嫌隙，一一細心剖析給老婦明白，鼓勵老婦要樂觀、正向面對生活，並建議老婦找個信仰，讓生活重心，有所依托。

經過員警的開導後，廖婦答應員警不再做傻事，如果下次再碰到問題，會和家人溝通，過程中，廖婦的丈夫楊翁，也覺得過去對妻子，較少關心，表示會改進並繼續互相扶持老伴，經過這次事件，兩老沒想到警察也能扮演心靈導師，細心開導他們，頻向員警不斷地表示感謝。

霧峰分局長陳家銘，除表揚搶救的同仁慰勉辛勞外，指出家屬間有糾紛應多溝通，或請家人朋友居中圓滿協調，使用自殺此種極端的方式無法解決問題，僅徒留給家人無比遺憾及傷痛，請珍惜生命，自殺並無法解決所有事情，反而造成事後對自己家人、朋友的傷害。可撥打生命線協談專線：1995、自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）、張老師專線：1980尋求協助。

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