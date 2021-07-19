櫃買中心19日表示，第7屆公司治理評鑑結果已於日前公布，今年因為疫情關係，櫃買中心與證交所取消往年公開表揚公司治理優良公司之頒獎典禮，並改為邀請排行前5％的上市上櫃公司及中小市值-「市值50億元以上至100億元」類別排名前5％之上市上櫃公司，以預錄影片的線上方式做表揚，並將得獎公司活動照片以及主委致賀辭製作紀念影片置於公司治理中心網站供投資大眾瀏覽，期望藉由表揚這些評鑑結果優良公司，以發揮標竿功能，使企業積極追求更高的公司治理水平。

櫃買中心表示，本屆為鼓勵中小企業提升公司治理，新增表揚「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之13家公司，其中包含崇越電、神準、太醫、台微體、緯軟及光隆公司等6家上櫃公司，且該等公司同為第7屆上櫃公司排行前5％的得獎公司，奪得本屆評鑑之雙料獲獎殊榮。此外，綜觀第7屆上櫃公司排行前5％之36家公司名單，計有12家公司係以市值未達50億元之規模獲得前5%之佳績，實屬難得。由評鑑結果顯示，小規模公司如能重視公司治理，主動提前推動超逾法令要求之各項治理措施，視公司治理為企業長期發展永續經營的基石，亦能夠在公司治理評鑑獲得優良的表現。

櫃買中心說明，公司治理評鑑迄今已完成7屆評鑑，其中連續7屆排行前5％者，包含穩懋、太醫、台微體、新鼎系統、立凱-KY、世界、中光電、中美矽晶、龍巖、元大期貨、頎邦科技及崑鼎投控公司等12家公司，可說是上櫃公司中公司治理的績優生；另外本屆仍有多家上櫃公司藉由持續努力精進公司治理制度，得以爭取公司治理評鑑前5％佳績，包含漢來美食、力旺、神準、盈正、崇友、緯軟、福邦證、普萊德、科懋等9家新星，顯見評鑑制度可帶動公司間之良性競爭效果。

櫃買中心指出，主管機關已於109年8月25日發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」，包含「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等5大主軸，分3年推動之39項具體推動措施，其中亦涵蓋持續檢討公司治理評鑑指標，強化評鑑效度，及於本屆新增中小市值公司排名之措施，公司治理評鑑制度推動迄今，陸續增加多元化之公告方式，以提升我國資本市場非財務資訊之可比較性及揭露品質。

櫃買中心將會透過評鑑指標內容的持續修訂及公司治理法規推動，導引企業採用各項良善之公司治理措施，並積極辦理相關推動事宜，協助企業建立良好的公司治理，倡議企業善盡企業社會責任之理念，以營造健全永續發展（ESG）生態體系，強化我國資本市場國際競爭力。