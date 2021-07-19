科技部台灣科技新創基地（TTA）為於後疫情時代點燃台灣新創火苗，7月正式推動「優服務、促曝光、助成長」三大新創數位轉型策略，以數位化服務助新創取得國際商務先機，提供國際展會OMO (Online-Merge-Offline)鏈結、線上零距離資源串接及TTA官網一站式數位服務，支持台灣新創持續有效鏈結國際生態圈，助燃創新力。

科技部TTA率台灣新創代表隊參與全球十大新創展會，入選新創將透過TTA規劃之OMO虛實整合行銷手法，打通線上、線下壁壘，遴選潛力新創爭取國際商機，強化台灣新創品牌曝光。

TTA現已嚴選全台50家新創參與2021年6月舉辦的法國VivaTech及西班牙MWC，展現台灣科技新創的不凡實力。TTA後續亦將陸續率領新創前進具指標性的國際新創展會，如7月新加坡TechXLR8 Asia、9月美國年度新創盛會TechCrunch Disrupt、11月歐洲最大新創展Web Summit及明年1月全球最大消費性電子展CES 2022等。

而目前許多實體活動皆轉為線上舉辦，TTA以「助成長」為策略，持續導入各式新創活動，如創業家投資人沙龍、TTA 企業會員交流會及新創好物開箱等，為生態圈夥伴搭建多元交流管道，突破疫情帶來的時空距離及低迷氛圍。

TTA 7月即攜手台灣唯一餐飲科技創業加速器Foodland Ventures 共同舉辦TTA企業夥伴交流會，主打外送美食到府之創新作法，分享餐飲科技新創面對疫情，快速將危機轉商機的寶貴經驗，線上同時有逾百人參與，迴響熱烈。TTA亦將於近期推出全新系列TTA Talk，8月首場將以智慧醫療為主題，邀請醫院、企業及新創代表分享科技結合醫療的發展理念及趨勢，後續2場TTA Talk將另以社會創新及女力創業為主題，期望藉由業界代表及成功新創經驗，帶動台灣學研新創之共鳴，展現科技創意實現帶來之社會影響力。

「優服務」策略上，新創公司只要鏈結TTA官網，就可將公司的數位內容連接到各大新創資料庫，即時反映新創團隊亮點及整體發展績效，使新創更易獲得國內外企業及投資人關注，進而促成潛在商業鏈結。

TTA線上整合平台將提供新創團隊精準媒合有效行銷，同時界接TTA虛擬展館之數位行銷內容，快速提供企業與投資人快速精準獲得感興趣的新創名單；同時，打造TTA新創募資國際平台，串接國際及跨部會資源，即時反映TTA新創募資績效；此外，導入24小時Chatbot雙語客服諮詢，自動導引平台使用者至所需之資訊頁面，提供更有效率及客製化的使用體驗。平台相關功能將逐步於本年10月中旬前完成，期望提供新創優質數位化服務。