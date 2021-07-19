天氣炎熱難耐，卻遇上停電，新北市新店民眾抗議夏天沒冷氣吹，經調查是線路出問題。

台電表示，新北市大豐配電變電所19日下午4時8分，因饋線接地導致斷路器跳脫，造成新北市新店區大新街、中正路、中華路、中興路一至三段、五峰路、北宜路一段、北新路一至二段、光明街、行政街、環河路、檳榔路、寶橋路等一帶共3750戶停電。

台電指出，台電已緊急派員前往現場查修，目前正釐清詳細事故原因，積極搶修中。