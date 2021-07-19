天氣炎熱卻沒冷氣吹 新北3750戶停電 17:062021/07/19 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 天氣炎熱難耐，卻遇上停電，新北市新店民眾抗議夏天沒冷氣吹，經調查是線路出問題。 台電表示，新北市大豐配電變電所19日下午4時8分，因饋線接地導致斷路器跳脫，造成新北市新店區大新街、中正路、中華路、中興路一至三段、五峰路、北宜路一段、北新路一至二段、光明街、行政街、環河路、檳榔路、寶橋路等一帶共3750戶停電。 台電指出，台電已緊急派員前往現場查修，目前正釐清詳細事故原因，積極搶修中。 6月電費帳單怎麼這麼多？台電：之後會扣抵 世界初雙極鎳氫電池組搭載、油耗 35.8 km／l！Toyota 第二代 Aqua 正式發表 #台電 #戶停電 #一至 #天熱 #沒電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 霸王租客強占房子60年！屋主直到過世 竟沒住過1天 15:122021/07/19 搜奇 電費高 民眾指仍按夏月電價收費 台電：七月會退還 14:392021/07/19 財經 醫揭英國民眾接種AZ、BNT真實保護力：真的沒差 12:042021/07/19 生活 「驚世租客」強佔市區房子60年！屋主直到過世 1天也沒住過 17:002021/07/19 房市新訊 下樓取餐是羞辱人？中風客逼外送員下跪道歉：總統叫我也沒用 10:102021/07/19 社會 防用電告急 台電組供電大軍 04:102021/07/19 財經要聞 西歐洪患 比利時增至31死 07:382021/07/19 國際 《集中市場》外資再提款424億元 鋼鐵人硬扛月線 15:252021/07/19 財經 「瓦城商城」正式上線 熱門品項買一送一 11:432021/07/19 生活 新北＋7 3人與北市感染源有關 04:102021/07/19 地方新聞 39歲定存1500萬 遭理專臭罵「不會理財」真相曝光網全怒了 11:022021/07/19 財經 財經熱門新聞 內外資大逃殺 台積電600爆掉 散戶回頭找這3檔 - 財經 台灣第3代半導體神秘大咖 靠這3場關鍵戰役稱霸業界 - 財經 馬國封城 爆MCU缺貨漲翻天 散戶追強勢股或補漲股 - 財經 碳中和概念股懶人包 太陽能、風電股的機會來了！ - 財經 3大法人大砍452億 電金遭外資提款 倒貨聯電、台積電5.4萬張 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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