經濟部今日表示，科技產業園區將延長紓困措施一年，自今年7月1日起至明年6月30日止，科技產業園區內營業額衰退50％之艱困廠商，得申請土地租金、管理費及污水處理費用緩繳1年，另經營幼兒園、餐廳業者得申請租金（權利金）減半7個月。

經濟部加工處指出，為協助區內廠商度過營運難關，科技產業園區第1階段紓困措施於去（109）年5月實施，土地租金全面減收20％計6個月；第2階段於去年12月起，營業額衰退15％之廠商，可再申請土地租金減收20％計6個月。經加工處積極推動該紓困措施計1年後，經統計比對109年至110年4月止，各園區營業額已有逐步復甦情形，顯見紓困措施已達階段性成效。

然考量國內疫情仍然嚴峻，加工處再提出第3階段「科技產業園區因應疫情延長紓困措施」，自110年7月1日起至111年6月30日止，區內事業任1期營業額減少達50％以上時，得向加工處（或分處）申請土地租金、管理費、污水處理費用緩繳1年，以及幼兒園、餐廳租金（權利金）減半7個月之紓困措施。

加工處楊伯耕處長表示，為緩解區內事業因發布疫情第三級警戒以來，園區幼兒園及餐廳營運情形明顯受到防疫政策衝擊，營業額急遽衰退，以及部分製造業、軟體服務業與外銷相關技術服務業持續受到疫情衝擊，營業額衰退超過50％，已符合艱困事業條件，加工處特陳報經濟部核定延長1年紓困措施，協助事業度過難關。